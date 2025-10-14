News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Nachmittag freundlich

Kurs der News

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von News. Im NASDAQ-Handel gewannen die News-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Das Papier von News konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 26,12 USD. Die News-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,22 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 25,92 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 87.314 News-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 31,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Der derzeitige Kurs der News-Aktie liegt somit 17,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,38 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 10,49 Prozent könnte die News-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für News-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,205 USD belaufen.

News ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig standen 2,11 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem News 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

News dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,01 USD je News-Aktie.

