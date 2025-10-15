News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Nachmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von News gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die News-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 26,88 USD.

Die News-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 26,88 USD. Kurzfristig markierte die News-Aktie bei 26,97 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 26,76 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 62.243 News-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 31,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Gewinne von 17,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 23,38 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die News-Aktie 14,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,205 USD. Im Vorjahr hatte News 0,200 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte News am 05.08.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,16 Prozent auf 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,58 Mrd. USD gelegen.

Am 06.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,01 USD je Aktie in den News-Büchern.

