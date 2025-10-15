News Aktie News: S&P 500 Aktie News wird am Abend ausgebremst

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von News. Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 26,61 USD.

Um 20:07 Uhr fiel die News-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 26,61 USD ab. Die News-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,48 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 26,76 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 325.796 News-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,61 USD an. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 18,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,38 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,205 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier.

News gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte News ebenfalls ein EPS von 0,09 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat News in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,11 Mrd. USD im Vergleich zu 2,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 06.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von News veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass News einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.



