DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.304 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1645 +0,3%Öl62,14 -0,2%Gold4.210 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 NEL ASA A0B733 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 853292
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: Dow knapp im Plus -- DAX schließt schwächer -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Webinar: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse Webinar: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse
Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Aktienentwicklung

News Aktie News: S&P 500 Aktie News wird am Abend ausgebremst

15.10.25 20:23 Uhr
News Aktie News: S&P 500 Aktie News wird am Abend ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von News. Die News-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 26,61 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
News Corp LLC
22,80 EUR 0,20 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr fiel die News-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 26,61 USD ab. Die News-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,48 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 26,76 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 325.796 News-Aktien umgesetzt.

Am 01.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,61 USD an. Der aktuelle Kurs der News-Aktie ist somit 18,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 23,38 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,205 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier.

News gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte News ebenfalls ein EPS von 0,09 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat News in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,11 Mrd. USD im Vergleich zu 2,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 06.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von News veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass News einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur News-Aktie

Streit über Medienimperium: Murdoch erleidet Rückschlag in USA - News Corp-Aktie leichter

S&P 500-Wert News-Aktie: So hoch ist die Dividendenauszahlung von News

Rightmove-Aktie wegen Übernahmespekulationen im Höhenflug

In eigener Sache

Übrigens: News und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf News

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf News

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu News Corp LLC

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu News Corp LLC

DatumRatingAnalyst
27.01.2015New New a OutperformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
27.01.2015New New a OutperformFBR Capital
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für News Corp LLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen