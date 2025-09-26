News Aktie News: S&P 500 Aktie News am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

DAX23.747 ±0,0%ESt505.513 +0,2%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.266 ±0,0%Nas22.684 +0,9%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1736 +0,4%Öl68,22 -2,2%Gold3.824 +1,6%
29.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von News gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 30,41 USD.

Die News-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 30,41 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die News-Aktie bis auf 30,38 USD. Mit einem Wert von 30,54 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der News-Aktie belief sich zuletzt auf 67.642 Aktien.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,94 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die News-Aktie 1,74 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,38 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Abschläge von 23,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,205 USD. Im Vorjahr erhielten News-Aktionäre 0,200 USD je Wertpapier.

Am 05.08.2025 legte News die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,09 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,16 Prozent auf 2,11 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,58 Mrd. USD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte News am 06.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem News-Gewinn in Höhe von 1,01 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

