News Aktie News: S&P 500 Aktie News tendiert am Abend nordwärts

Die Aktie von News zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die News-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 30,99 USD.

Die News-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 30,99 USD. Zwischenzeitlich stieg die News-Aktie sogar auf 30,99 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,54 USD. Bisher wurden heute 339.062 News-Aktien gehandelt.

Am 29.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 0,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die News-Aktie mit einem Verlust von 24,54 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,205 USD, nach 0,200 USD im Jahr 2025.

Am 05.08.2025 äußerte sich News zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,09 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,16 Prozent auf 2,11 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

News wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass News im Jahr 2026 1,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

