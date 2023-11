NFON-Führungskraft modifiziert Depot - so reagiert die Aktie

Portfolio angepasst

Die Veränderung im Depot eines Insiders sorgte bei der NFON-Aktie für Bewegung.

Am 24.10.2023 wurde bei NFON ein Insidertrade durchgeführt. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 31.10.2023 ein. ASC Technologies AG, in enger Beziehung, kaufte am 24.10.2023 NFON-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 20.014 Aktien zum Preis von jeweils 5,00 EUR den Besitzer. Die NFON-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 2,00 Prozent auf 4,80 EUR.

Die NFON-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 6,50 Prozent auf 5,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 80 NFON-Aktien. Die Marktkapitalisierung von NFON beläuft sich aktuell auf 88,11 Mio. Euro. Derzeit sind 16.561.100 Aktien handelbar.

Das vorangegangene Eigengeschäft von ASC Technologies AG wurde am 24.10.2023 erfasst. ASC Technologies AG erwarb zu diesem Zeitpunkt 40.032 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 4,98 EUR.

