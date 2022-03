Deutsche Börse-Aktie freundlich: Gehalt von Deutsche Börse-CEO Weimer wenig verändert

Extreme volatilität

Im Zuge des Ukraine-Kriegs wurde der Börsenhandel in Russland über mehrere Tage ausgesetzt. Hintergrund waren die extrem starken Kursschwankungen der Aktienmärkte, die als Reaktion auf die russische Invasion in die Ukraine stellenweise 50 Prozent einbrachen. Doch wie sieht die rechtliche Grundlage bei einem solch drastischen Schritt aus und wäre so etwas auch in Deutschland oder den USA denkbar?