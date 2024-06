Nikkei 225-Titel Takeda Pharmaceutical-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Takeda Pharmaceutical Aktionären eine Freude

Ausschüttung

Es wurde beschlossen, Anteilseignern eine Dividende zu zahlen.

Im Rahmen der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Takeda Pharmaceutical am 26.06.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 188,00 JPY je Aktie vereinbart. Damit wurde die Takeda Pharmaceutical-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 4,44 Prozent erhöht. Alles in allem zahlt Takeda Pharmaceutical 287,19 Mrd. JPY an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 2,78 Prozent.

Takeda Pharmaceutical- Dividendenrenditeanpassung

Schlussendlich notierte das Takeda Pharmaceutical-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 4.168,00 JPY. Heute wird die Takeda Pharmaceutical-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Takeda Pharmaceutical-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Investoren. Der Takeda Pharmaceutical-Titel verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 4,49 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Anstieg der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 4,14 Prozent.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Takeda Pharmaceutical-Aktienkurs via TSE 11,27 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 11,63 Prozent stärker zugenommen als der Takeda Pharmaceutical-Kurs.

Dividendenvorhersage von Takeda Pharmaceutical

Für das Jahr 2025 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 196,00 JPY aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 4,70 Prozent ansteigen.

Hauptdaten von Takeda Pharmaceutical

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Takeda Pharmaceutical steht aktuell bei 6,550 Bio. JPY. Das Takeda Pharmaceutical-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 45,43. Der Umsatz von Takeda Pharmaceutical betrug in 2024 4,264 Bio. JPY. Das EPS belief sich derweil auf 92,09 JPY.

Redaktion finanzen.net