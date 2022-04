Nikola Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Nikola

Aktien in diesem Artikel Nikola 9,53 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,6 Prozent auf 9,53 EUR. In der Spitze büßte die Nikola-Aktie bis auf 9,53 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,53 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 100 Nikola-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 16,15 EUR erreichte der Titel am 30.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nikola-Aktie 69,44 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 5,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2022). Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 40,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 06.05.2022 äußerte sich Nikola zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Nikola hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,17 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,00 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 Millionen USD umgesetzt.

Experten kalkulieren am 06.05.2022 mit der Veröffentlichung der Q1 2022-Bilanz von Nikola.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,838 USD je Nikola-Aktie belaufen.

