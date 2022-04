Nikola Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Nikola

Aktien in diesem Artikel Nikola 9,00 EUR

-2,23% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 9,05 EUR. Die Nikola-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,02 EUR ab. Bei 9,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Nikola-Aktien beläuft sich auf 10.787 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,20 EUR erreichte der Titel am 30.06.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 79,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,66 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 37,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.05.2022 äußerte sich Nikola zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,23 USD gegenüber -0,17 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Nikola mit einem Umsatz von insgesamt 0,00 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2022-Bilanz auf den 06.05.2022.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,838 USD je Nikola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Historie, Umsätze, Pläne: Das sollten Anleger zu Tesla-Konkurrent Nikola wissen

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens aus Norwegen

Per Abkürzung an die Börse - SPACs sind schwer in Mode

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nikola Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Nikola Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Nikola

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com