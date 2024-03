Nikola Aktie News: Nikola macht am Vormittag Boden gut

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nikola gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 0,610 USD.

Das Papier von Nikola legte um 09:21 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,7 Prozent auf 0,610 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nikola-Aktien beläuft sich auf 16.350 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,710 USD. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 508,197 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,521 USD. Dieser Wert wurde am 07.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,590 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Nikola seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 22.02.2024 hat Nikola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,53 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 75,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nikola einen Umsatz von 6,56 USD eingefahren.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Nikola veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nikola-Verlust in Höhe von -0,403 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Nach geplatzter GM-Partnerschaft: Nikolas Pickup-Hoffnung Badger geht an Freund von Ex-CEO Milton

Nikola bleibt tief in den roten Zahlen - Nikola-Aktie etwas tiefer