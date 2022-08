Nikola Aktie News: Nikola am Donnerstagmittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Nikola 6,13 EUR

Die Nikola-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 6,13 EUR. Der Kurs der Nikola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,17 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.535 Nikola-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2021 auf bis zu 13,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (4,34 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,46 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Nikola am 04.08.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nikola -0,14 USD je Aktie generiert.

Nikola wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nikola einen Verlust von -1,277 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

