Nikola Aktie News: Nikola im Plus

Zuletzt stieg die Nikola-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 10,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nikola-Aktie bei 10,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,45 EUR. Zuletzt wechselten 30.385 Nikola-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2021 markierte das Papier bei 16,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2022 bei 5,66 EUR.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,838 USD je Nikola-Aktie stehen.

Die Nikola Corp. ist ein im Transportsektor tätiges Unternehmen. Die Gesellschaft stellt emissionsfreie batterie- und wasserstoffelektrische Fahrzeuge, Antriebe von Elektrofahrzeugen, Fahrzeugkomponenten sowie Energiespeichersysteme her. Zudem bietet Nikola Services im Bereich Infrastruktur von Wasserstofftankstellen an.

