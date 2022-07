NIO Aktie News: NIO am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel NIO 20,82 EUR

Die NIO-Aktie musste um 01.07.2022 09:22:00 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 4,0 Prozent auf 20,74 EUR. Im Tief verlor die NIO-Aktie bis auf 20,38 EUR. Bei 20,98 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 285 Stück gehandelt.

Am 02.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,70 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 11,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 81,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NIO am 09.06.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,79 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -3,14 CNY je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 9.910,59 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.982,33 CNY umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von NIO wird am 27.09.2022 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,368 CNY je NIO-Aktie.

