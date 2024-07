NIO Aktie News: NIO am Nachmittag freundlich

So bewegt sich NIO

Die Aktie von NIO zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von NIO konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 3,5 Prozent auf 4,31 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 4,31 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die NIO-Aktie bei 4,35 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 4,35 USD. Zuletzt wechselten 1.785.942 NIO-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,17 USD. Dieser Kurs wurde am 05.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 275,61 Prozent wieder erreichen. Am 23.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,61 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 CNY im Jahr 2023.

Am 06.06.2024 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,36 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,43 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,38 Mrd. CNY – das entspricht einem Abschlag von 11,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,56 Mrd. CNY erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte NIO am 24.09.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --8,733 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Tesla-Rivalen BYD, NIO & Co. profitieren: Mit so vielen Milliarden subventioniert China seine Elektroauto-Branche

Tesla-Fans müssen sich weiter gedulden: In diesem Jahr kein ‚Refresh‘ eines Models

China erteilt BYD und NIO Test-Erlaubnis: Durchbruch bei Self-Driving-Technologie?