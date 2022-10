NIO Aktie News: NIO am Mittag behauptet

Aktien in diesem Artikel NIO 15,87 EUR

-2,04% Charts

News

Analysen

Mit einem Wert von 16,14 EUR bewegte sich die NIO-Aktie um 12:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 16,14 EUR erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 16,14 EUR markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 16,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,36 EUR) erklomm das Papier am 08.11.2021. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 57,92 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 11,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 07.09.2022. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,34 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,42 CNY je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,83 Prozent auf 10.292,36 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.448,05 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte NIO am 08.11.2022 präsentieren.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -4,522 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie: Tesla-Konkurrent NIO arbeitet wohl an erster Swap Station in Deutschland

NIO-Aktie gewinnt an der NYSE hinzu: Tesla-Konkurrent NIO weitet Verlust aus - Umsatz über den Erwartungen

Ausblick: NIO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com