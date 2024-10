NIO Aktie News: NIO am Nachmittag im Minusbereich

NIO im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 6,52 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,7 Prozent auf 6,52 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NIO-Aktie bisher bei 6,45 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,72 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.810.659 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.12.2023 bei 9,57 USD. Mit einem Zuwachs von 46,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,61 USD erreichte der Anteilsschein am 23.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 44,63 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte NIO am 05.09.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,53 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,41 Mrd. USD – ein Plus von 92,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 1,25 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --8,956 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

