NIO Aktie News: NIO am Nachmittag kaum bewegt

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Im New York-Handel kam die NIO-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 3,48 USD.

Werte in diesem Artikel

Die NIO-Aktie bewegte sich um 15:51 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 3,48 USD. Die NIO-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,55 USD aus. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 3,48 USD. Bei 3,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 413.547 NIO-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,64 USD) erklomm das Papier am 01.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 119,54 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 13,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 03.06.2025. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,36 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,38 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,65 Mrd. USD ausgewiesen.

Die NIO-Bilanz für Q2 2025 wird am 04.09.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -7,863 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Aktien von BYD, Xpeng und NIO im Fokus: Chinas E-Auto-Giganten steigern Absatz

Xiaomi-Aktie mit Rekordhoch - BYD & Co. zittern vor neuer Konkurrenz

UBS rät zum Verkauf der Tesla-Aktie: Diese Faktoren gefährden das Wachstum