NIO Aktie News: NIO fällt am Vormittag

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 2,3 Prozent auf 20,46 EUR. Die Abwärtsbewegung der NIO-Aktie ging bis auf 20,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,46 EUR. Bisher wurden heute 540 NIO-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 39,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,07 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,75 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.06.2022 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,79 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,14 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9.910,59 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.982,33 CNY umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte NIO am 27.09.2022 präsentieren.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -4,164 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

