NIO Aktie News: NIO schiebt sich am Montagnachmittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von NIO. Zuletzt stieg die NIO-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 4,82 USD.

Das Papier von NIO konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 4,1 Prozent auf 4,82 USD. Den Tageshöchststand markierte die NIO-Aktie bei 4,91 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,82 USD. Bisher wurden via New York 1.976.972 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.01.2024 auf bis zu 8,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 71,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,61 USD am 23.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten NIO-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

NIO ließ sich am 20.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,37 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 2,61 Mrd. USD, gegenüber 2,63 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,98 Prozent präsentiert.

Am 11.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2024 -9,508 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Xiaomi-Aktie schließt stark: Xiaomi-Kunden erhalten Zugang zu Ladestationen von NIO und Co.

Tesla und BYD wollen die Lager leer bekommen: Zahlreiche Jahresend-Aktionen

NIO-Aktie hebt ab: NIO erhält Freigabe für Massenproduktion des ET9 mit Steer-by-Wire