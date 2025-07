NIO Aktie News: NIO am Nachmittag mit Verlusten

So bewegt sich NIO

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 3,44 USD ab.

Das Papier von NIO befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,1 Prozent auf 3,44 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,42 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,44 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 912.802 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 122,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,03 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 11,94 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte NIO am 03.06.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,45 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,36 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. USD – ein Plus von 19,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 1,38 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 04.09.2025 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,752 CNY je NIO-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

