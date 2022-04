NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel NIO 20,74 EUR

Um 09:22 Uhr stieg die NIO-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 21,18 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 21,18 EUR. Mit einem Wert von 20,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2.400 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 02.07.2021 markierte das Papier bei 46,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 120,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 11,87 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 43,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 01.06.2022 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,07 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,05 CNY erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,64 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 9,90 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit der Vorlage der Q1 2022-Bilanz von NIO rechnen Experten am 01.06.2022.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2023 -0,650 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

