NIO Aktie News: NIO am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Die NIO-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 17,70 EUR. Der Kurs der NIO-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 17,98 EUR zu. Bei 17,98 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten 4.356 NIO-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.11.2021 auf bis zu 38,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 11,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 55,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 09.06.2022 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,79 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,42 CNY je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.910,59 CNY umgesetzt, gegenüber 8.448,05 CNY im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können NIO-Anleger Experten zufolge am 26.09.2023 werfen.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -4,170 CNY einfahren.

Ausblick: NIO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nach Zahlenvorlage des Tesla-Konkurrenten: George Soros schmeißt Millionen Rivian-Aktien aus dem Depot

NIO will weiter nach Europa expandieren - und eröffnet Werk für Batterietausch-Stationen in Ungarn

