NIO Aktie News: NIO tendiert am Mittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von NIO. Zuletzt ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 7,46 USD.

Die NIO-Aktie notierte im London-Handel um 10:01 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 7,46 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,54 USD. Bisher wurden via London 31.484 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 05.12.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,28 CNY. Im Vorjahresquartal waren -2,11 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.066,55 CNY – ein Plus von 46,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 13.002,10 CNY erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -10,988 CNY je NIO-Aktie stehen.

