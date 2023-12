NIO Aktie News: NIO am Vormittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von NIO gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die NIO-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 3,5 Prozent auf 7,49 USD ab.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 3,5 Prozent auf 7,49 USD. Der Kurs der NIO-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,43 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,81 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 60.789 Stück.

Am 05.08.2023 markierte das Papier bei 16,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NIO-Aktie mit einem Kursplus von 115,90 Prozent wieder erreichen. Bei 7,01 USD erreichte der Anteilsschein am 02.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,35 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

NIO gewährte am 05.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,28 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,11 CNY je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 19.066,55 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 46,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.002,10 CNY erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -10,896 CNY je NIO-Aktie.

