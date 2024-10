NIO Aktie News: NIO am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

NIO im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 6,11 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die NIO-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 6,11 USD. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 5,98 USD ein. Bei 6,05 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.611.789 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 29.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,57 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 56,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,61 USD. Dieser Wert wurde am 23.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 05.09.2024 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,53 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 2,41 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,25 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte NIO am 06.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -6,719 CNY je NIO-Aktie.

