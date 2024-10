NIO Aktie News: NIO wird am Nachmittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Der NIO-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 6,16 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 6,16 USD. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 6,14 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,23 USD. Bisher wurden via New York 1.199.638 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 9,57 USD markierte der Titel am 29.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,61 USD fiel das Papier am 23.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 70,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Am 05.09.2024 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,35 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 92,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,25 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,41 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte NIO am 06.11.2024 präsentieren.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -6,719 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie verliert zunächst - Chinas Handelskonflikt mit der EU um E-Autozölle belastet

NIO-Aktie zieht an: NIO und Monolith wollen E-Autobatterien durch KI-Einsatz verbessern - Rekordauslieferungen

NIO-Aktie klettert nach Milliarden-Investment - NVIDIA bringt Turbo