NIO Aktie News: NIO verteuert sich am Donnerstagmittag

Aktien in diesem Artikel NIO 9,70 EUR

3,41% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr sprang die NIO-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 9,40 EUR zu. Bei 9,45 EUR markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 9,25 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 12.846 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei 38,00 EUR markierte der Titel am 23.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,28 Prozent. Bei 8,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 9,24 Prozent sinken.

NIO gewährte am 07.09.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,34 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,42 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.292,36 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NIO einen Umsatz von 8.448,05 CNY eingefahren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2023 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --4,592 CNY je NIO-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Ausblick: NIO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Unterschiedliche Philosophien: Wie NIO und Tesla um Kunden im E-Auto-Markt buhlen

Warum Tesla-Konkurrent NIO seine Fahrzeuge in Deutschland nur im Abo anbietet