NIO Aktie News: NIO am Nachmittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 4,64 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 4,64 USD zu. Bei 4,75 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 4,74 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.209.798 NIO-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,17 USD. Dieser Kurs wurde am 05.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 248,87 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 3,61 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 22,11 Prozent sinken.

Am 06.06.2024 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,36 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,43 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,66 Prozent auf 1,38 Mrd. CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,56 Mrd. CNY erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte NIO am 24.09.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -8,706 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Neue Tesla-Konkurrenz: Toyota plant 2025 ein erstes "vollständig" selbstfahrendes E-Auto vorzustellen

NIO-Aktie gibt drastisch nach: Wechsel im NIO-Management

Aktien von Xpeng und Li Auto legen zu, BYD-Aktie im Minus: Chinesische Tesla-Rivalen mit Auslieferungsplus im Juni