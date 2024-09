NIO Aktie News: NIO zieht am Nachmittag an

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von NIO. Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die NIO-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 5,60 USD. Den Tageshöchststand markierte die NIO-Aktie bei 5,60 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 5,55 USD. Bisher wurden via New York 1.078.820 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,88 USD erreichte der Titel am 13.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 94,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 3,61 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,54 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 05.09.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -0,53 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 92,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,41 Mrd. USD im Vergleich zu 1,25 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -8,926 CNY je NIO-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

