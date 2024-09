NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktie im Blick

Die Aktie von NIO zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von NIO konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 5,29 USD.

Um 15:53 Uhr wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 5,29 USD nach oben. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,34 USD. Bei 5,22 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.105.030 NIO-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 10,72 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2023). Gewinne von 102,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,61 USD ab. Mit einem Kursverlust von 31,76 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

NIO ließ sich am 05.09.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 2,41 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 92,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 1,25 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von NIO wird am 06.11.2024 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2024 einen Verlust in Höhe von -8,980 CNY je Aktie ausweisen dürften.

