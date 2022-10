NIO Aktie News: NIO am Mittag mit Abschlägen

Die beiden renommierten Börsenexperten Benjamin Feingold und Daniel Saurenz geben sich heute Abend im Online-Seminar die Ehre und analysieren anhand bedeutender Basiswerte die Marktsituation. Erhalten Sie im Online-Seminar heute ab 18 Uhr wertvolle Hinweis zum Kaufeinstieg oder -ausstieg, die in der jetzigen Situation den Unterschied zwischen Gewinn und Verlust ausmachen können!

Heute im Fokus

Vor US-Inflationsdaten: DAX dreht ins Plus -- Asiens Börsen schließen schwächer -- Südzucker verdoppelt Gewinn -- easyJet rechnet mit stabiler Nachfrage -- Deutsche Post, Siemens, Infineon im Fokus

TUI erwartet wachsendes Interessen an Langzeiturlauben und 'Workation'. thyssenkrupp begrüßt die Gaspreisbremse. Deutsche Inflation stieg im September auf 10,9 Prozent. Auf Suche nach Finanzinvestoren vergibt Toshiba Status des bevorzugten Bieters an Konsortium. Apple veröffentlicht Trailer zum Weihnachtsfilm 'Spirited' - Starschauspieler an Bord.