NIO Aktie News: NIO am Donnerstagmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von NIO. Die NIO-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 5,39 EUR.

Die NIO-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 5,39 EUR ab. In der Spitze fiel die NIO-Aktie bis auf 5,32 EUR. Bei 5,32 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 82.221 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 170,50 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,44 EUR fiel das Papier am 05.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,63 Prozent würde die NIO-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NIO am 05.03.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,81 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,07 CNY erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,47 Prozent auf 17.103,18 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.063,50 CNY erwirtschaftet worden.

Die NIO-Bilanz für Q1 2024 wird am 29.05.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -7,774 CNY einfahren.

