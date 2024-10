NIO Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von NIO

Aktienentwicklung

Die Aktie von NIO gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 6,08 USD.

Werte in diesem Artikel

Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,6 Prozent auf 6,08 USD ab. In der Spitze büßte die NIO-Aktie bis auf 5,95 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,06 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.885.283 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 29.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,57 USD an. Mit einem Zuwachs von 57,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2024 bei 3,61 USD. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 40,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

NIO ließ sich am 05.09.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,53 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 92,79 Prozent auf 2,41 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -9,000 CNY je NIO-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie verliert zunächst - Chinas Handelskonflikt mit der EU um E-Autozölle belastet

NIO-Aktie zieht an: NIO und Monolith wollen E-Autobatterien durch KI-Einsatz verbessern - Rekordauslieferungen

NIO-Aktie klettert nach Milliarden-Investment - NVIDIA bringt Turbo