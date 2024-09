NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von NIO gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 5,47 USD.

Die NIO-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 5,47 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,42 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,55 USD. Zuletzt wechselten via New York 769.792 NIO-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,72 USD. Dieser Kurs wurde am 16.09.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 95,89 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,61 USD am 23.04.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 34,00 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 05.09.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD gegenüber -0,53 USD im Vorjahresquartal verkündet. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,41 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 92,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -8,922 CNY einfahren.

