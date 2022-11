NIO Aktie News: NIO am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel NIO 10,78 EUR

Das Papier von NIO gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 10,78 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 10,78 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,97 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 6.371 Stück.

Am 23.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,63 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2022 bei 8,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 25,35 Prozent sinken.

NIO ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -2,11 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,36 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 13.002,10 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.805,30 CNY umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2023 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -6,201 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

