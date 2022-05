NIO Aktie News: NIO am Vormittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel NIO 14,84 EUR

Die NIO-Aktie musste um 19.05.2022 09:22:00 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 14,80 EUR. Das Tagestief markierte die NIO-Aktie bei 14,69 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,71 EUR. Zuletzt wechselten 1.100 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 02.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,70 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die NIO-Aktie derzeit noch 68,31 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 11,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 29,82 Prozent Luft nach unten.

NIO ließ sich am 24.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,07 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NIO ein EPS von -3,14 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.900,74 CNY – ein Plus von 24,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 7.982,33 CNY erwirtschaftet hatte.

NIO wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 01.06.2022 vorlegen.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,868 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.net

