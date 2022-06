NIO Aktie News: NIO am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel NIO 21,94 EUR

Der NIO-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 21.06.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 21,04 EUR. Zwischenzeitlich weitete die NIO-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,46 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 21,46 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 16.169 NIO-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.07.2021 bei 46,70 EUR. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 54,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 84,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

NIO gewährte am 09.06.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 CNY. Im Vorjahresquartal waren -3,14 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 9.910,59 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.982,33 CNY erwirtschaftet worden waren, um 24,16 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von NIO wird am 27.09.2022 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass NIO 2023 einen Verlust in Höhe von -1,254 CNY je Aktie ausweisen dürften.

