NIO Aktie News: NIO legt am Mittag zu

Um 12:22 Uhr ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 11,19 EUR. Bei 11,19 EUR markierte die NIO-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,19 EUR. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 1.923 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 30,52 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,34 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,60 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die NIO-Aktie damit 30,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 10.11.2022 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,11 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NIO -0,36 CNY je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.002,10 CNY. Im Vorjahresviertel waren 9.805,30 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 23.03.2023 terminiert.

2022 dürfte NIO einen Verlust von -6,578 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

