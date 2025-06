NIO Aktie News: NIO am Montagnachmittag tiefer

Kurs der NIO

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Das Papier von NIO befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 3,39 USD ab.

Das Papier von NIO befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 3,39 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte NIO-Aktie bei 3,37 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 3,40 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 696.312 NIO-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 125,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 03.06.2025 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,45 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,38 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

NIO wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 04.09.2025 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -7,859 CNY je NIO-Aktie.

