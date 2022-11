NIO Aktie News: NIO reagiert am Mittag positiv

Aktien in diesem Artikel NIO 10,00 EUR

Die NIO-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:22 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 9,95 EUR. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 10,06 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 9,67 EUR. Zuletzt wechselten 2.019 NIO-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,00 EUR erreichte der Titel am 23.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,82 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,70 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

NIO ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,11 CNY gegenüber -0,36 CNY im Vorjahresquartal verkündet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.002,10 CNY umgesetzt, gegenüber 9.805,30 CNY im Vorjahreszeitraum.

NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.03.2023 präsentieren.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -6,324 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

