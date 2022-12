NIO Aktie News: NIO steigt am Mittag

Aktien in diesem Artikel NIO 10,74 EUR

Die NIO-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:22 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 10,79 EUR. Die NIO-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,89 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,89 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 1.490 NIO-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,52 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 64,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Am 24.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Am 10.11.2022 hat NIO die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -2,11 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,36 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.002,10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.805,30 CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.03.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2022 -6,578 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

