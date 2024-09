NIO Aktie News: NIO verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

So entwickelt sich NIO

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die NIO-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 5,5 Prozent auf 5,62 USD ab.

Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 5,5 Prozent im Minus bei 5,62 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die NIO-Aktie bis auf 5,57 USD. Bei 5,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 2.502.721 NIO-Aktien umgesetzt.

Am 29.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,57 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,61 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte NIO am 05.09.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,35 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 2,41 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 92,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 1,25 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -8,928 CNY je NIO-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

