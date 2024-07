NIO im Fokus

NIO Aktie News: NIO zeigt sich am Nachmittag freundlich

26.07.24 16:08 Uhr

Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 4,29 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 4,29 USD zu. Kurzfristig markierte die NIO-Aktie bei 4,32 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 4,30 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 558.798 Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 05.08.2023 auf bis zu 16,17 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 277,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,61 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.06.2024 äußerte sich NIO zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,36 USD gegenüber -0,43 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,66 Prozent zurück. Hier wurden 1,38 Mrd. USD gegenüber 1,56 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert. Die NIO-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.09.2024 erwartet. Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -8,784 CNY je NIO-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur NIO-Aktie Neue Tesla-Konkurrenz: Toyota plant 2025 ein erstes "vollständig" selbstfahrendes E-Auto vorzustellen NIO-Aktie gibt drastisch nach: Wechsel im NIO-Management Aktien von Xpeng und Li Auto legen zu, BYD-Aktie im Minus: Chinesische Tesla-Rivalen mit Auslieferungsplus im Juni

