NIO Aktie News: NIO schiebt sich am Nachmittag vor

Blick auf NIO-Kurs

Die Aktie von NIO gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die NIO-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 4,42 USD zu. Bei 4,44 USD erreichte die NIO-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,35 USD. Bisher wurden heute 1.324.837 NIO-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 7,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NIO-Aktie somit 42,21 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 31,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

NIO-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 03.06.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,36 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,98 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte NIO am 04.09.2025 präsentieren.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -7,752 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

