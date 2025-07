NIO Aktie News: NIO tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von NIO gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von NIO konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 4,1 Prozent auf 4,28 USD.

Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 4,28 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 4,29 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,12 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.243.853 NIO-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,64 USD erreichte der Titel am 01.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 78,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,03 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

NIO ließ sich am 03.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.09.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -7,752 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

