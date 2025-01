NIO Aktie News: NIO tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von NIO. Zuletzt sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 4,28 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 4,28 USD zu. Im Tageshoch stieg die NIO-Aktie bis auf 4,33 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,28 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten NIO-Aktien beläuft sich auf 887.228 Stück.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 7,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 43,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,61 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die NIO-Aktie mit einem Verlust von 15,65 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte NIO 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

NIO ließ sich am 20.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,35 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,37 USD je Aktie erzielt worden. NIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,61 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,63 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2025 erfolgen.

Laut Analysten dürfte NIO im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -9,611 CNY einfahren.

Redaktion finanzen.net

