NIO Aktie News: NIO schießt am Nachmittag hoch

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NIO. Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 14,6 Prozent auf 7,47 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die NIO-Aktie im New York-Handel an und legte um 14,6 Prozent auf 7,47 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NIO-Aktie bisher bei 7,64 USD. Bei 7,62 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 8.258.752 NIO-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.12.2023 bei 9,57 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,11 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 3,61 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NIO-Aktie 106,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 05.09.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,35 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 92,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,41 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert.

In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -8,956 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

