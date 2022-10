NIO Aktie News: Anleger schicken NIO am Mittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel NIO 9,71 EUR

0,26% Charts

News

Analysen

Das Papier von NIO legte um 12:22 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,3 Prozent auf 9,71 EUR. Die NIO-Aktie legte bis auf 10,01 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 10,01 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 13.139 NIO-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.11.2021 bei 38,10 EUR. 74,51 Prozent Plus fehlen der NIO-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,60 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte NIO am 07.09.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,34 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,42 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,83 Prozent auf 10.292,36 CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.448,05 CNY erwirtschaftet worden.

Am 08.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von NIO veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass NIO im Jahr 2022 -4,566 CNY je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Unterschiedliche Philosophien: Wie NIO und Tesla um Kunden im E-Auto-Markt buhlen

Warum Tesla-Konkurrent NIO seine Fahrzeuge in Deutschland nur im Abo anbietet

BYDs Europa-Offensive: Chinesischer Elektroautohersteller dringt in den europäischen Markt vor