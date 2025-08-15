NIQ Global Intelligence legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NIQ Global Intelligence hat am 14.08.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,690 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat NIQ Global Intelligence im vergangenen Quartal 1,18 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIQ Global Intelligence 1,06 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.net